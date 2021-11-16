Челябинск, 16 ноября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. В Челябинской области избран новый председатель регионального Заксобрания. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ural-66 Заксобрание Челябинской области

Этот пост занял бывший глава Южноуральска Александр Лазарев. Он был единственной кандидатурой. Депутаты поддержали его единогласно.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Мякуш ушёл в отставку по собственному желанию. Также он сложил полномочия депутата.