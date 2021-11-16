Вашингтон, 16 ноября, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов будут внимательно следить за дальнейшими действиями России в предстоящие дни и недели, заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс, комментируя ситуацию на границе РФ и Украины.

U.S. Department of State Нед Прайс

«Мы будем внимательно следить за дальнейшими действиями, которые предпримет Россия в предстоящие дни и недели», — сказал он, говоря о развитии ситуации на российско-украинской границе.

По его словам, в ходе двухсторонних контактов с Москвой Вашингтон донес, что «агрессивные или провоцирующие эскалацию действия будут вызывать и вызывают обеспокоенность, в том числе со стороны некоторых европейских партнеров и союзников США».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения западных СМИ о том, что Россия якобы планирует «вторгнуться на территорию Украины» являются пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

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