В Госдепе внимательно следят за «шагами» России на границе с Украиной
Вашингтон, 16 ноября, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов будут внимательно следить за дальнейшими действиями России в предстоящие дни и недели, заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс, комментируя ситуацию на границе РФ и Украины.
По его словам, в ходе двухсторонних контактов с Москвой Вашингтон донес, что «агрессивные или провоцирующие эскалацию действия будут вызывать и вызывают обеспокоенность, в том числе со стороны некоторых европейских партнеров и союзников США».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения западных СМИ о том, что Россия якобы планирует «вторгнуться на территорию Украины» являются пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.
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