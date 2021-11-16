Вашингтон, 16 ноября, 2021, 09:22 — ИА Регнум. В ходе встречи по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином президент США Джо Байден заявил, что американская сторона придерживается принципа «одного Китая». Об этом 16 ноября говорится в заявлении Белого дома.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден

«По вопросу Тайваня президент Байден подчеркнул, что США остаются привержены политике «одного Китая», и что США против односторонних действий по изменению статуса-кво или подрыву мира и стабильности в Тайваньском проливе», — отмечается в сообщении.

Также указывается, что Байден в ходе онлайн-встречи заявил ою обеспокоенности Вашингтона действиями Пекина в китайских Тибетском автономном районе, Синьцзян-Уйгурском автономном районе и специальном административном районе Гонконг.

Кроме того, отмечается, что лидеры двух стран также провели обсуждение ключевых региональных проблем, «включая КНДР, Афганистан и Иран», а также обсудили «возможности для двух сторон продолжать дискуссии по ряду вопросов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден на онлайн-встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заявил об ответственности лидеров двух стран за то, чтобы противоречия в отношениях двух держав не переросли в открытый конфликт.