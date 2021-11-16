Москва, 16 ноября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. В Москве 16 ноября ожидается погожий день, сообщает центр «Фобос».

Chris Campbell Около ноля

Синоптики рассказали, что синоптическую ситуацию в столице и Подмосковье определит северная периферия антициклона, из-за чего день будет относительно погожим, а температурный фон окажется в пределах многолетней нормы.

В Москве ожидается переменная облачность без осадков, температура окажется около нулевой отметки, в Московской области воздух прогреется до двух градусов выше нуля. Скорость ветра будет достигать десяти градусов.