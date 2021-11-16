Белгород, 16 ноября 2021, 09:23 — REGNUM Пост руководителя администрации губернатора Белгородской области покидает Алексей Семенихин. Об этом 16 ноября на своей странице в социальной сети сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Алексей Семенихин переходит на новое место работы. По словам губернатора, он «с честью выполнил все задачи», которые ставились перед ним год назад.
Алексей Семенихин занимал пост руководителя администрации с февраля 2021 года. До этого он трудился в Минэкономразвития РФ.
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