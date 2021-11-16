Белгород, 16 ноября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Пост руководителя администрации губернатора Белгородской области покидает Алексей Семенихин. Об этом 16 ноября на своей странице в социальной сети сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Флаг Белгородской области

Алексей Семенихин переходит на новое место работы. По словам губернатора, он «с честью выполнил все задачи», которые ставились перед ним год назад.

«Выражаю только слова благодарности за проделанную работу. Пост руководителя администрации займёт мой референт по правовым вопросам Иван Будлов. Уверен, что человек, который работал в Генеральной прокуратуре Российской Федерации, достойно сможет проявить свои управленческие таланты на благо Белгородской области», — написал Вячеслав Гладков.

Алексей Семенихин занимал пост руководителя администрации с февраля 2021 года. До этого он трудился в Минэкономразвития РФ.