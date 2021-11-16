Орел, , 09:18 — REGNUM Долги по заработной плате на общую сумму более 3,6 млн рублей выплатили работникам ООО «Орловский проволочный завод» после вмешательства прокуратуры, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя прокуратуры Орловской области Татьяна Цуканова.

Зарплата Ника Егорова

Работники предприятия обратились с жалобой на личном приёме прокурора области, надзорное ведомство провело проверку. Выяснилось, что с апреля по июль 2021 года 57 работникам предприятия не выплачивалась зарплата, в результате долг руководства завода перед работниками составил более 3,6 млн рублей.

По фактам нарушений прокуратура в адрес генерального директора предприятия внесла представление, он привлечен к административной ответственности в размере 40 000 рублей. Также прокуратура направила в орган предварительного расследования материалы, по результатам рассмотрения которых в отношении руководителя предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы»). Надзорный орган направил в суд исковые заявления в интересах работников завода. В настоящее время долги по зарплате перед сотрудниками предприятия погашены полностью.