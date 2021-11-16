Горно-Алтайск, 16 ноября, 2021, 09:16 — ИА Регнум. В Республике Алтай подтверждено три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Скончались жительницы Турочакского района и Горно-Алтайска 66 и 90 лет, а также 72-летний житель Турочакского района. Во всех случаях, по заключению патологоанатомов, пациенты умерли в результате заболевания COVID-19 и тяжёлой двусторонней пневмонии.

«Число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 за весь период — 475, в том числе: 427 — от COVID-19, 48 — от иных причин», — добавили в оперштабе.