Пермь, , 09:15 — REGNUM В Пермском крае с Березниковского содового завода суд взыскал 2,6 млн рублей в качестве компенсации вреда, который предприятие нанесло окружающей среде. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Суд Belsat.eu

По результатам прокурорской проверки, проведенной в 2020 году, установлено, что завод допускал ненормативный сброс неочищенных производственных сточных вод на почву и в реку Толыч. Вред природе оценили в 2,6 млн рублей.

Природоохранный прокурор направил в суд иск и потребовал компенсации вреда природе в сумме 2,6 млн рублей. Требования удовлетворены.