Москва, , 09:19 — REGNUM Исследование вакцины от коронавируса «КовиВак» продолжается в Москве. Об этом 16 ноября сообщается на посвященном препарату портале.

Вакцинация Дарья Драй (с) ИА REGNUM

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«ФГБНУ «НИИ МТ» проводит набор добровольцев для участия в 3 фазе клинического исследования препарата «КовиВак» на здоровых добровольцах в возрасте от 18 до 59 лет (включительно)», — сказано в сообщении.

После этого перечисляются требования к добровольцам. В частности, лица, готовые принять участие в исследовании должны были не болеть ранее COVID-19 и не вакцинироваться другими препаратами.

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