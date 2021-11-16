Чебоксары, 16 ноября, 2021, 09:13 — ИА Регнум. Антимонопольная служба Чувашии за последний месяц девять раз привлекла к административной ответственности общество «Россети-Волга» в лице филиала «Чувашэнерго». Были назначены штрафы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Чувашского УФАС.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна ЛЭП

В ведомстве отмечают, что с 6 октября по 11 ноября 2021 года управление девять раз привлекло филиал энергоресурсной компании к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ («Нарушение субъектом естественной монополии правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа или установленного порядка технологического присоединения к сетям»). В УФАС уточняют, что размер каждого штрафа составил 100 тыс. рублей.

«Филиал не осуществил технологическое присоединение девяти объектов жителей республики к системе электроснабжения в установленные сроки», — поясняют чувашские антимонопольшики.

Начальник отдела товарных рынков Чувашского УФАС Анна Шевченко отмечает, что в республике стали чаще нарушать сроки выполнения технологического присоединения объектов граждан к электрическими сетям, при этом «объективные причины пропуска такого срока отсутствуют».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня 2021 года в Моргаушском районе Чувашии антимонопольщики оштрафовали муниципальное предприятие на 100 тыс. рублей за отказ технологического присоединения. Речь также шла об административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ.

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