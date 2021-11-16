Челябинск, , 09:17 — REGNUM Председатель Заксобрания Челябинской области Владимир Мякуш ушёл в отставку. Такое решение приняли депутаты парламента по его просьбе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Мякуш

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Также Мякуш сложил полномочия депутата. Он станет советником губернатора.

Отметим, депутатом он был 23 года. А возглавил областной парламент в 2005 году.

Как сообщало ИА REGNUM, об уходе Мякуша с высокого поста стало известно на прошлой неделе. Впрочем, о том, что он покинет парламент, в определённых кругах было известно уже в 2020 году.