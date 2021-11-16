Челябинск, 16 ноября 2021, 09:17 — REGNUM Председатель Заксобрания Челябинской области Владимир Мякуш ушёл в отставку. Такое решение приняли депутаты парламента по его просьбе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Мякуш
Владимир Мякуш
Zs74.ru

Также Мякуш сложил полномочия депутата. Он станет советником губернатора.

Отметим, депутатом он был 23 года. А возглавил областной парламент в 2005 году.

Как сообщало ИА REGNUM, об уходе Мякуша с высокого поста стало известно на прошлой неделе. Впрочем, о том, что он покинет парламент, в определённых кругах было известно уже в 2020 году.