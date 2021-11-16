Ташкент, , 09:12 — REGNUM Европейское направление — выстраивание дружественных, конструктивных, равноправных и сбалансированных отношений с ЕС и его государствами-членами — выдвинуто в число приоритетов новой внешней политики Узбекистана.

Как сообщает пресс-служба МИД Узбекистана, об этом накануне в Брюсселе министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов заявил в интервью популярному медиа-порталу «Euractiv».

"Именно эти соображения легли в основу договоренностей о разработке Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС), о чем было объявлено в ноябре 2018 года. К настоящему времени уже проведено 9 раундов переговоров, в ходе которых удалось согласовать политическую часть проекта Соглашения, практически завершить секторальный раздел и значительно продвинуться по его торговой части», — рассказал Камилов.

Он отметил, что в апреле 2021 года европейская сторона предоставила Узбекистану статус страны-бенефициара Всеобщей системы преференций «ГСП+», который позволяет беспошлинно экспортировать в страны ЕС порядка 6000 наименований узбекской продукции.

«Мы уверены, что это отвечает интересам обеих сторон и будет служить дальнейшему укреплению двусторонних отношений. В свою очередь, Узбекистаном предпринимаются необходимые меры для эффективного выполнения своих обязательств в рамках соответствующих 27 международных конвенций», — сообщали Камилов.

По словам министра, Евросоюз оказывает ощутимую поддержку во вступлении Узбекистана в ВТО, в том числе путем оказания технического содействия.

«С учетом проводимых в нашей стране коренных реформ в сферах образования, науки и инноваций мы сотрудничаем с ЕС по линии программ «Эразмус+» и «Горизонт-2020». В настоящее время в Узбекистане реализуется 22 совместных проекта с участием 34 высших учебных заведений республики и 71 университета 25 европейских стран. Мы выступаем за расширение сети филиалов ведущих ВУЗов европейских стран в Узбекистане. К слову, в настоящее время в республике функционирует 3 совместных со странами ЕС высших учебных заведений и 23 учебные программы (double degree)», — подчеркнул министр.

Он также указал на значимость реализации обновленной Стратегии ЕС по Центральной Азии, принятой 19 июня 2019 году.

«Важной особенностью обновленной Стратегии является то, что она основывается на трех ключевых направлениях, которые в целом соответствуют приоритетам сотрудничества Узбекистана с Евросоюзом», — указал глава МИД.

Среди этих направлений — повышение стабильности стран Центральной Азии через поддержку реформ, обеспечение безопасности, защиту окружающей среды, верховенство закона и демократизацию; обеспечение процветания стран региона через экономическое развитие, образование, научные исследования, региональное сотрудничество; укрепление институциональных механизмов двустороннего взаимодействия.