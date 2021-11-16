Баргузинский район, Бурятия, , 09:11 — REGNUM Сотрудники Забайкальского национального парка в Бурятии сняли на видео сотни нерп, которые вышли отдыхать на первые льдины в Чивыркуйском заливе Байкала, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Нерпы вышли погреться на первый лёд Байкала Цитата из видео дирекции «Заповедное Подлеморье»

«Ледяная мозаика, покрытые снегом горы, синее небо, чистая байкальская вода и сотни нерп чилят на первых льдинах», — прокомментировали в дирекции «Заповедное Подлеморье».

Оператором дрона, как отмечается, был старший научный сотрудник Андрей Разуваев.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2021 года байкальские нерпы озадачили учёных, уплыв на льдине в Ангару.

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