Баргузинский район, Бурятия, 16 ноября 2021, 09:11 — REGNUM Сотрудники Забайкальского национального парка в Бурятии сняли на видео сотни нерп, которые вышли отдыхать на первые льдины в Чивыркуйском заливе Байкала, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Нерпы вышли погреться на первый лёд Байкала
Нерпы вышли погреться на первый лёд Байкала
Цитата из видео дирекции «Заповедное Подлеморье»

«Ледяная мозаика, покрытые снегом горы, синее небо, чистая байкальская вода и сотни нерп чилят на первых льдинах», — прокомментировали в дирекции «Заповедное Подлеморье».

Оператором дрона, как отмечается, был старший научный сотрудник Андрей Разуваев.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2021 года байкальские нерпы озадачили учёных, уплыв на льдине в Ангару.

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