Ярославль, 16 ноября, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Комитет по депутатской деятельности, правопорядку и информационной политике Ярославской областной думы выразил осуждение действиям депутата фракции «Справедливая Россия» Сергея Хабибулина. Об этом сам депутат рассказал на своей странице в социальных сетях.

Yaroslavl.spravedlivo.ru Происшествие на заседании Яроблдумы

Коллеги осудили выступление депутата на заседании 28 сентября, вскоре после выборов в Госдуму. Хабибулин обвинил депутата от «Единой России» Ларису Ушакову в распространении «чёрного пиара» против кандидатов «СР» Анатолия Грешневикова и Анатолия Лисицына.

Хабибулин высыпал на стол Ушаковой кипу смятых анонимных газет, где очерняются справедливороссы.

Yaroslavl.spravedlivo.ru Газеты против «Справедливой России»

После этого председатель фракции «Единая Россия» Николай Александрычев потребовал рассмотреть поступок Сергея Хабибулина на заседании комитета по депутатской деятельности, правопорядку и информационной политике Ярославской областной думы («комитет по этике»). Комитет принял следующее решение (орфография сохранена):

«Выразить осуждение поведения депутата Хабибулина С.Р. на заседании Ярославской областной думы 28.09.2021, оскорбившего другого участника заседания. Указать депутату Хабибулину С.Р. на недопустимость высказываний и действий, нарушающих нормы этики на заседаниях Ярославской областной думы», — говорится в решении комитета.

Сам «осуждённый» депутат в своём поступке не раскаялся. Напротив, решение комитета он оформил в рамку и повесил в своей приёмной, как «заслугу в борьбе против антинародной партии власти».

Никаких юридических последствий решение комитета не несёт. Стоит отметить, что политический негатив на прошедших выборах в Госдуму распространяли обе стороны. Так Кировский районный суд обязал справедливороссов опровергнуть недостоверные сведения в отношении депутата Ушаковой, размещённые на сайте партии.