Чита, 16 ноября, 2021, 09:09 — ИА Регнум. В Забайкалье с 17 ноября ожидается существенное ухудшение погодных условий. По информации Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Чите возможен снег, ветер с порывами до 15 — 20 м/с, на дорогах — снежные накаты. Также в ближайшие дни существенно похолодает. Ночные температуры будут опускаться до — 20 °C (19 ноября). Днём будет до — 7 °C.

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«Управление по делам ГО и ЧС краевого центра напоминает жителям о необходимости соблюдения мер безопасности. Берегите себя и своих близких!» — сказано в официальном телеграм-канале читинской мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, комплекс неблагоприятных метеорологических явлений Забайкалье пережила в начале ноября 2021 г.

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