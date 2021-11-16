Иркутск, , 09:09 — REGNUM Более четырех тысяч школьников Иркутской области пройдут профессиональные пробы на базе партнерских площадок в рамках нацпроекта «Образование» и всероссийского проекта «Билет в будущее». Как пояснили в региональном министерстве образования, профессиональные пробы организованы по профессиям в различных сферах деятельности, объединенных в несколько групп профессиональных направлений: здоровая среда, комфортная среда, безопасная среда, умная среда, деловая среда, индустриальная среда, креативная среда, социальная среда.

Школьники знакомятся с актуальными инженерными профессиями в сфере электроэнергетики и строительства, IT-технологий, рабочими профессиями, специальностями в сфере лесного хозяйства и агропромышленного комплекса, предпринимательской деятельностью и многими другими. Региональным оператором проекта выступает Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального образования.

«В ходе профессиональной пробы дети решают одну или несколько практических задач и выполняют реальные рабочие операции, относящиеся к конкретной профессиональной области. Школьники работают с материалами, инструментами, оборудованием, программным обеспечением, без игровой адаптации и в условиях, максимально приближенных к реальным», — пояснил министр образования Иркутской области Максим Парфенов.

На пробах участники взаимодействуют с наставником — носителем профессиональных компетенций, получая от него теоретические знания, практические рекомендации, обратную связь и оценку по итогам пробы.

Напомним, что проект «Билет в будущее» реализуется в рамках национального проекта «Образование» поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Цель — помочь школьникам 6−11 классов выбрать профессию, а также показать возможности профессионального роста в регионе.

Новым оператором «Билета в будущее» стал Фонд Гуманитарных Проектов. С 2021 года школьники из всех 85 регионов смогут принять бесплатное участие в проекте на новой цифровой платформе bvbinfo.ru.

«Проект уникальный, потому что школьники абсолютно бесплатно смогут пройти и профориентационную диагностику, и профориентационные пробы, чтобы определить свою профессиональную траекторию. Россия — одна из немногих стран, которые могут проводить такие проекты», — отметил директор Фонда Гуманитарных Проектов Иван Есин, его слова приводятся на сайте цифровой платформы.

По его словам, до конца 2021 года в проекте примут участие более 300 тысяч школьников со всей России, а их наставниками станут более 5 тысяч педагогов-навигаторов.