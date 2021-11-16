Санкт-Петербург, , 09:08 — REGNUM В Петербурге суточное выявление коронавируса пока находится на высоком уровне и сохраняется риск нового подъема заболеваемости. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в своем радиообращении к горожанам.

Александр Беглов Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается непростой. Роспотребнадзор регистрирует в среднем порядка трех тысяч заболевших в сутки. Риск нового подъема заболеваемости пока сохраняется», — сказал губернатор в эфире «Радио России».

Он вновь отметил, что предотвратить распространение инфекции или предотвратить тяжелые формы болезни поможет только вакцинация.

«В Петербурге уже привито порядка двух миллионов горожан. Но этого недостаточно», — заявил Беглов, призвав всех, кто еще не сделал прививку, поскорее вакцинироваться. Глава города напомнил о порядка двухстах пунктах вакцинации и нескольких способах записи на прививку.

«Особо хочу обратиться к старшему поколению. Сегодня под угрозой ваше здоровье, а возможно и жизнь. Вакцинация — самое надежное средство защиты», — сказал Александр Беглов.

Напомним, взрослое постоянное население Петербурга составляет примерно 4,5 млн человек.

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