Донецк, , 09:07 — REGNUM Благодарность президенту России Владимиру Путину за его указ о гуманитарной поддержке Донбасса выразил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. Он написал об этом 16 ноября в своем Телеграмм-канале.

Денис Пушилин Smdnr.ru

«Сегодня своим указом Владимир Владимирович Путин сделал еще один важнейший шаг в поддержку республик — Россия в полной мере открыла свои рынки для производимых у нас товаров. От имени жителей Донецкой народной республики благодарю президента Российской Федерации за такой нужный для Донбасса гуманитарный шаг», — говорится в сообщении главы ДНР.

Также Пушилин отметил, что признание сертификатов происхождения товаров республик Донбасса, допуск их к госзакупкам наравне с российскими и отмена квот на экспорт из РФ в ДНР и ЛНР, а также импорт из республик, дает промышленным предприятиям последних такие же права, как и у производителей из России.

При этом он указал, что в момент экономической блокады, которую объявили ДНР и ЛНР Украина и страны Запада, трудно умалить важность этого указа для Донбасса.

«Это поможет нашим предприятиям расширить рынки сбыта, развивать производство, увеличивать количество рабочих мест», — подчеркнул Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению республик Донбасса.