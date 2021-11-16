Пермь, 16 ноября, 2021, 09:06 — ИА Регнум. В Перми в ночь на 16 ноября горели два бензовоза, находящиеся на открытой территории по ул. Промышленная. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.

Пожар

На момент прибытия первого пожарного подразделения происходило горение двух порожних бензовозов. Существовала угроза распространения огня на третий грузовик.

Пожар тушили 56 человек и 21 единица техники. На ликвидацию возгорания ушло полтора часа. Погибших и пострадавших нет. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются.