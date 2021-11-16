Кишинёв, 16 ноября, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица посетила Лондон, где её принял советник в области нацбезопасности премьер-министра Великобритании Стивен Лавгроув. Об этом сообщает пресс-служба молдавского правительства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Молдавия — НАТО

Сообщается, что стороны обсудили развитие системы безопасности Молдавии. Гаврилица поблагодарила британское правительство за помощь в модернизации оборонной системы.

«При поддержке Великобритании молдавские военнослужащие прошли ряд курсов по увеличению их потенциала: обучение в Королевской военной академии и Королевской академии военно-воздушных сил, четырёхнедельный курс многонациональных операций по поддержанию мира, а также участие в военных международных учениях Cambrian Patrol», — сообщили в пресс-службе.

Стоит отметить, что в ходе визита в Великобританию Гаврилица также посетила Лондонскую фондовую биржу. Она заявила, что финансовый климат в Молдавии улучшился, и призвала инвесторов вкладывать средства в молдавскую экономику.