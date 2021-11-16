Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край, 16 ноября, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Проект постановления о создании особо охраняемой природной территории — государственного природного заказника краевого значения «Озеро Виви» поддержан на заседании правительства Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 ноября в региональном министерстве экологии и рационального природопользования.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Цветы в заказнике

По словам главы краевого минэкологии Павла Борзых, эта территория привлекательна для туристов. Однако чаще всего речь идёт о неорганизованных походах, которые могут наносить вред природе.

Создать особо охраняемую природную территорию (ООПТ) предложила администрация Эвенкийского муниципального района. Площадь ООПТ составит свыше 200 тыс. га.

Здесь расположено самое большое пресноводное озеро в Эвенкийском районе — озеро Виви. Редкие водоплавающие птицы останавливаются в заказнике на пролёте и для гнездования. Здесь располагаются места обитания боровой дичи, пролегают пути миграции дикого северного оленя и места зимовок лося. Озеро Виви и его притоки — место нереста и нагула 40 видов рыб.

Одной из достопримечательностей заказника является памятный знак на месте расположения географического центра Российской Федерации.

Как подчеркнули в минэкологии, заказник создаётся в рамках концепции развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Красноярском крае до 2030 года.

В границах ООПТ будут запрещены виды деятельности, которые могут причинить вред природным комплексам. При этом рекреационная деятельность разрешена. Традиционные виды деятельности коренных малочисленных народов Севера также сохраняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае власти решили вплотную заняться продвижением экологического туризма.

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