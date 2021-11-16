Уфа, 16 ноября, 2021, 09:06 — ИА Регнум. Экс-глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов назначен на должность руководителя аппарата правительства Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Цитата из к/ф «Жить». Реж. Акира Куросава. 1952. Япония Чиновник

На заседании совета Ишимбайского района депутаты райсовета проголосовали за досрочное прекращение Азаматом Абдрахмановым полномочий главы муниципалитета. Кроме этого, они единогласно возложили исполнение этих обязанностей на Азата Ишемгулова, который до этого занимал должность первого заместителя главы администрации Ишимбайского района по промышленности, сельскому хозяйству и торговле.

Глава Башкирии Радий Хабиров, который принял участие в этом заседании, поблагодарил Абдрахманова за проделанную работу на посту главы администрации района.

«Опыт и знания Азамата Абдрахманова на посту главы Ишимбайского района обогатили его как грамотного хозяйственника и управленца. Эти качества найдут своё применение на новом посту. Я принял решение назначить его на очень ответственную должность руководителя аппарата правительства республики», — приводит пресс-служба слова Хабирова, который отметил, что руководство региона внимательно смотрит за тем, как работают главы и представители муниципальных образований.