Черкесск, 16 ноября, 2021, 09:04 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии в результате конфликта между двумя местными жителями получил ранения и госпитализирован один из них. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело, сообщили 16 ноября в пресс-службе Следственного комитета по региону. Инцидент произошел вечером 11 ноября.

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«27-летний мужчина, имея преступный умысел, направленный на убийство жителя Черкесска, находясь на территории домовладения последнего, нанес ему несколько ударов ножом в область расположения жизненно-важных органов», — говорится в сообщении СК по региону.

Ведомство не уточняет личности участников поножовщины, однако СМИ сообщают, что раненый — сын первого заместителя председателя правительства республики Руслана Тамбиева, а напавший на него с ножом — племянник экс-главы правительства Аслана Озова, который в настоящее время руководит региональным отделением Пенсионного фонда РФ.

Так, Telegram-канала 112, пишет, что 27-летний Шамиль Джанкезов после словесной перепалки напал с ножом на Эдуарда Тамбиева — сына первого зампреда правительства Руслана Тамбиева. Тот получил несколько ударов, после чего сумел убежать, в настоящее время он находится в реанимации.

По информации Следственного органа, нападавший арестован, по делу проводятся необходимые экспертизы и следственные действия.