Москва, , 09:03 — REGNUM ВТБ повысит ставки по ипотеке на фоне роста ключевой ставки Центрального банка России, сообщили в пресс-службе кредитного учреждения.

Ипотека Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«С учетом резкого изменения ключевой ставки, анонсированных планов ЦБ по ее росту в декабре, а также повышения ипотечных ставок другими игроками ВТБ принял решение с 22 ноября также пересмотреть ставки по ипотеке», — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что ставку по ипотеке для клиентов банка при покупке квартир в новостройках и на вторичном рынке повысят на 0,7 п.п., до 9% годовых. Рефинансирование ипотеки других кредитных учреждений будет доступно под 9,1% годовых.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ставки по ипотечным кредитам на новостройки на 0,4 п. п. — до 8,8% и на вторичное жилье — на 0,6 п. п. — до 9,1% повысил Сбербанк. При этом ставка по ипотеке на готовое жилье возросла с 8,1% до 8,7% годовых, а стоимость рефинансирования ипотечного кредита выросла с 8,2% до 8,6%.