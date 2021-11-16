Москва, , 09:03 — REGNUM В Москве в рамках проекта «Московское долголетие» начались съёмки полнометражного художественного фильма о жизни представителей старшего поколения, сообщается на портале мэра столицы.

Проект «Московское долголетие» Mos.ru

Фильм состоит из четырех новелл и рассказывает о том, как современное поколение старше 60 лет создает новый стиль жизни. Для главных ролей отобраны 17 человек, в том числе известные российские актеры. Около 150 москвичей старшего поколения примут участие в съемках массовых сцен.

Отмечается, что более 2 тысяч москвичей старшего возраста занимаются в театральных студиях. Премьера художественного фильма запланирована на декабрь 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году планируется увеличить расходы на реализацию программы «Московское долголетие».

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