Ташкент, , 09:02 — REGNUM Накануне в Брюсселе министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов дал развернутое интервью популярному медиа-порталу «Euractiv», сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

В частности, Камилов рассказал о ключевых сферах взаимодействия с ЕС.

«Ключевыми сферами взаимодействия с европейскими партнерами мы считаем инвестиции, торговлю, сотрудничество в сферах финансово-технического содействия, науки, техники, образования, экологии, туризма, здравоохранения и культуры, а также в вопросах укрепления региональной безопасности», — сказал Камилов.

Он подчеркнул, что Европа для Узбекистана традиционно является источником передовых технологий, знаний, инвестиций, инноваций в сфере экономики и других областях.

«Мы рассматриваем Евросоюз как важного партнера в вопросах формирования и укрепления демократических институтов, развития парламентаризма и поддержки гражданского общества», — подчеркнул глава МИД Узбекистана.

Он отметил, что отношения Узбекистана с ЕС в последние годы развиваются по нарастающей.

«Европейские партнеры позитивно воспринимают и поддерживают проводимые в республике преобразования, смотрят на Узбекистан другим взглядом, чем несколько лет тому назад, можно сказать, заново открывают нашу страну для себя», — сказал Камилов.