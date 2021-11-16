Челябинск, , 09:00 — REGNUM Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклада от руководства челябинского управления СКР по поводу очередного видеообращения участковых полиции из Челябинска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Александр Бастрыкин

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Сотрудники и ветераны полиции заявили о якобы имевших место злоупотреблениях во время распределения служебного жилья, которое было построено по целевой программе для сотрудников тогда ещё милиции. От главы южноуральского управления СКР Бастрыкин требует доклада о ходе проведенных проверочных мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, участковые борются за свои права уже несколько месяцев. В последнем видеообращении они пригрозили выходом на одиночные пикеты и голодовкой.

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