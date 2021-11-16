Ташкент, , 08:58 — REGNUM В Ташкенте планируется построить подземную линию метрополитена от станции «Буюк ипак йули» до массива «Ташкентский тракторный завод», а также реализовать второй этап строительства надземного кольцевого метро.

Как сообщает 16 ноября пресс-служба президента Узбекистана, Шавкат Мирзиёев накануне ознакомился с презентацией этих проектов и дал рекомендации по доработке проектов с точки зрения удобства, безопасности и качества.

«Так, прорабатываются два варианта прокладки подземной линии — через улицу Мирзо Улугбека или улицу Буюк ипак йули. По предварительным оценкам, в первом случае протяженность линии составит 8,6 километра, провозная способность — 62 тысячи пассажиров в сутки», — говорится в сообщении.

Второй вариант, отмечает пресс-служба, предполагает длину маршрута 8 километров, а провозную способность — 55 тысячи человек в сутки.

«Ожидается, что строительные работы продлятся 5 лет», — говорится в сообщении.

Что касается второго этапа надземного метро, то он предусматривает прокладку более 11 километров эстакадных путей от массива Куйлюк до станции №5 Сергелийской ветки.

«Планируется, что линия будет состоять из семи станций, пропускная способность составит 38 тысяч пассажиров в сутки», — говорится в сообщении.