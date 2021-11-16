Пермь, 16 ноября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Из Красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» в Пермский зоопарк привезли самку снежного барса Аксу. Животное пробудет в Перми до конца 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба красноярского парка.

(сс) Pixel-mixer Снежный барс

Сейчас Аксу находится на карантине. Снежный барс уже освоился, с аппетитом ест и активно играет. К началу декабря самку планируется перевести в вольер.

Самку отправили в Пермский зоопарк заранее, чтобы она адаптировалась на новом месте к брачному периоду, который начнется в феврале — марте.

В Красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» подчеркнули, что работа по восстановлению численности снежных барсов в Саяно-Шушенском заповеднике продолжается. В случае получения потомства от Аксу планируется, что оно пройдет обучение и будет выпущено в дикую природу — на территорию Саяно-Шушенского заповедника.

Снежный барс — вид, занесенный в Красную книгу РФ, Красный список Международного союза охраны природы и в Приложение Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения. На сегодняшний день в России числится не более 90 особей ирбисов.