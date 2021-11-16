Сеул, , 08:58 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 16 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Военнослужащие армии Южной Кореи (сс) 대한민국 국군 Republic of Korea Armed Forces

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По их словам, коронавирус выявлен у девяти человек, включая представителей сухопутных войск, представителей морской пехоты, представителей военно-воздушных сил, представителей Управления программ оборонных закупок (DAPA) и представителей Командования объединённых сил Южной Кореи и США.

Известно, что все военнослужащие заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 429.

Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 2135.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 2125 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 399 591.

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