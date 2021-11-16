Бичурский район, Бурятия, 16 ноября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. Правоохранители в Бичурском районе Бурятии разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП, произошедшего на мосту через реку Хилок. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления ГИББД по республике.

Управление ГИБДД по Бурятии ДТП в Бурятии

Около 2 часов ночи 30-летняя водитель автомобиля Toyota Camry, находившаяся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, сбила пешехода 1960 года рождения.

«После чего с места ДТП скрылась. Мужчина от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи. Водитель через несколько часов была задержана», — добавили в ведомстве.

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