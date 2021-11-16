Ташкент, , 08:57 — REGNUM В Узбекистане в 2022 году в рамках государственной инвестиционной программы планируется реализовать около 1,7 тысячи проектов на сумму более чем 18 триллионов сумов (один доллар-10 700 сумов).

Как сообщает пресс-служба президента Узбекистана, об этом говорилось на совещании под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, посвященного вопросам обеспечения занятости населения и сокращения бедности.

Кроме того, в рамках отраслевых и региональных инвестиционных программ будет реализовано 9 тысяч проектов на сумму 22 миллиарда долларов.

«В результате намечено создать 135 тысячи и 305 тысяч рабочих мест соответственно», — говорится в сообщении пресс-службы.