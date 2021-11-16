Лондон, , 08:55 — REGNUM Великобритания поддерживаем суверенитет и целостность Украины не потому, что собирается быть враждебной по отношению к России. Об этом 16 ноября заявил британский премьер Борис Джонсон во время своего выступления на банкете лорд-мэра Лондона, его слова распространила канцелярия главы правительства Британии.

Борис Джонсон МИД России

Как отметил Джонсон, «концепция коалиций, объединяющихся вокруг науки, безопасности, ценностей, финансов, дипломатии и, прежде всего, людей», должна быть основой внешней политики Британии, при этом ряд стран, по его мнению, не намерен развиваться в направлении демократии свободного рынка.

«Мы должны иметь с этим дело, мы должны справляться с этим, у нас должны быть максимально дружественные и прагматичные отношения», — указал премьер-министр Британии.

При этом он добавил, что вследствие этого Лондон все теснее сотрудничаем с разделяющими его наши ценности и побуждения странами.

«Поэтому, когда мы говорим, что поддерживаем суверенитет и целостность Украины, это не потому, что мы хотим быть враждебными по отношению к России, или что мы хотим каким-то стратегическим образом окружить или подорвать эту великую страну… Это потому, что у нас есть приверженность демократии и свободе, которую сейчас разделяют на огромной территории европейского континента», — уточнил Джонсон.

Также он призвал помнить, что «именно русская кровь позволила победить нацизм».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее испытание противоспутникового оружия, якобы проведенное 15 ноября Россией, осудил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.