Севастополь, , 08:51 — REGNUM Медицинские учреждения Севастополя и Крыма получили с аэродромов Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России и Южного военного округа (ЮВО) очередную партию сжиженного кислорода, переданную для лечения пациентов от последствий COVID-19. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба ЮВО на сайте Минобороны РФ.

Медицинский кислород Александр Погожев © ИА REGNUM

Регулярные поставки кислорода в больницы Севастополя и Крыма в объёмах, которые способно обеспечить предназначенное для выработки жидкого кислорода аэродромное оборудование, осуществляется в соответствии с обращением глав данных субъектов РФ к командованию ЮВО.

пресс-служба ЮВО «Всего в лечебные учреждения региона с хранилищ военных аэродромов ЧФ и ЮВО, расположенных в регионе, передано более 30 тонн сжиженного кислорода».

Для выработки сжиженного кислорода используются унифицированные газозарядные станции высокого давления УГЗС-М-К, предназначенные для зарядки кислородом бортовых систем самолётов и вертолётов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Карачаево-Черкесии на базе Черкесской городской клинической больницы будет построена собственная кислородная станция.

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