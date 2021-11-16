Самара, 16 ноября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Финансовую помощь намерены оказать государственным учреждениям культуры Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Александринский театр

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

Такое решение было принято на очередном заседании оперативного штаба области.

Глава региона Дмитрий Азаров напомнил, что на федеральном уровне были приняты дополнительные меры поддержки наиболее пострадавших отраслей экономики в период нерабочих дней. Эту же работу ведут и в регионе.

«Принято решение о компенсации коммунальных платежей фитнес-центрам с площадью более тысячи квадратных метров за последние две недели октября», — приводит пресс-служба слова Азарова, который поручил чиновникам оперативно определить регламент подачи документов на получение выплат, а также подготовить соответствующий нормативно-правовой акт.

Отмечается, что дополнительные меры поддержки бизнеса, который пострадал в нерабочие дни, намерены выработаны на встрече в конце ноября.

Сообщается, что меры поддержки планируют предоставить и государственным учреждениям культуры региона. Им планируют оказать помощь по исполнению обязательных платежей и для выплат зарплат.

«Часть обязательных платежей учреждений культуры финансируется из их приносящей доход деятельности. Учреждения культуры пострадали еще до введения нерабочих дней — весь год они работают при 50-ти процентной загрузке, в октябре сильно упали продажи билетов и был их большой возврат после введения QR-кодов, потому что люди понимали, что они не успевали их получить до спектакля. Сейчас стоит вопрос, чтобы помочь нашим подведомственным учреждениям культуры справиться по обязательным платежам. При текущем уровне продаж билетов, нам потребуется 26 миллионов рублей», — приводит пресс-служба слова министра культуры региона Татьяны Мрдуляш.

Глава региона дал поручение министерству финансов Самарской области изыскать эти средства и предоставить для компенсации выпадающих доходов учреждениям культуры.

Кроме этого, Азаров поручил взять на контроль выплату сотрудникам госучреждений культуры, которые потеряли часть собственных доходов во время нерабочих дней.

«Мы должны выплатить в полной мере заработную плату людям, которые пострадали в период, когда учреждения культуры были закрыты. Творческим коллективам мы выплатим компенсации в виде премий в полном объеме до конца текущего года», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Самарской области Дмитрий Азаров поручил проверить каждое обращение жителей Самарской области о непредоставлении лекарств от COVID-19.