Киев, , 08:45 — REGNUM В общей сложности 67,5 млн гривен ($2,5 млн) выделены правительством Украины для финансирования деятельности по выявлению случаев заражения штаммом коронавируса «Дельта» в украинских регионах, 15 ноября сообщили в пресс-службе минздрава страны.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В сообщении отмечается, что указанная сумма будет направлена на закупку 4,5 тысячи наборов тест-систем, с помощью которых можно будет провести 450 тысяч исследований на вариант «Дельта». В месяц на Украине планируется проводить 150 тысяч таких тестирований.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что каждый гражданин Украины, прошедший полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции, получит 1 тысячу гривен, на которую можно будет купить абонементы в спортзал, а также билеты на культурные и развлекательные учреждения или использовать для туристических поездок внутри Украины.

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