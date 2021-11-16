Сеул, 16 ноября, 2021, 08:43 — ИА Регнум. По состоянию на конец октября 2021 года объём валютных депозитов в банка Южной Кореи составил $100,77 млрд, что на $6,57 млрд больше по сравнению с сентябрем текущего года. Об этом 16 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

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По их словам, показатель впервые превысил отметку $100 млрд.

Объём депозитов в долларах США в банках страны увеличился на $5,37 млрд, до $87,52 млрд, в евро — на $550 млн, до $4,44 млрд.

Общий объём депозитов юридических лиц в банках Южной Кореи увеличился на $6,2 млрд, до $81,96 млрд, а физических лиц, напротив, сократился на $370 млн, до $18,81 млрд.