Москва, , 08:43 — REGNUM Власти Москвы в 2022 году планируют провести реконструкцию и благоустроить 17 прудов, сообщается на портале мэра столицы.

Мещерский пруд. Москва Натаяль Стрельцова © ИА REGNUM

Водоемы очистят от ила, отремонтируют береговые полосы, высадят водные растения и благоустроят территорию вокруг них.

Список водоемов, подлежащих реконструкции, формируется ежегодно с учетом мнения москвичей. На будущий год в список уже внесены два Лианозовских, каскад Лефортовских и Гончаровский пруды.

Как сообщало ИА REGNUM, в Таганском районе Москвы приведут в порядок Калитниковский пруд.

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