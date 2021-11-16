Москва, 16 ноября 2021, 08:43 — REGNUM Власти Москвы в 2022 году планируют провести реконструкцию и благоустроить 17 прудов, сообщается на портале мэра столицы.
Водоемы очистят от ила, отремонтируют береговые полосы, высадят водные растения и благоустроят территорию вокруг них.
Список водоемов, подлежащих реконструкции, формируется ежегодно с учетом мнения москвичей. На будущий год в список уже внесены два Лианозовских, каскад Лефортовских и Гончаровский пруды.
Как сообщало ИА REGNUM, в Таганском районе Москвы приведут в порядок Калитниковский пруд.
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