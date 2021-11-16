Оренбургский район, Оренбургская область, 16 ноября, 2021, 08:43 — ИА Регнум. В селе Мазуровка Оренбургского района Оренбургской области вечером 15 ноября произошёл пожар на насосной станции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области Последствия пожара на насосной станции

Горел резервуар на насосной станции. На ликвидацию возгорания потребовалось чуть более получаса. Пострадавших и погибших нет.

В тушении были задействованы 29 человек и десять единиц техники. Площадь пожара и причины пожара устанавливаются.