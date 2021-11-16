Вашингтон, 16 ноября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. В ходе якобы проведенных Россией испытаний противоспутниковой ракеты был сбит орбитальный аппарат, который вывел в космос СССР. С таким заявлением 16 ноября выступило Космическое командование Вооруженных сил США.

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«Россия 15 ноября 2021 по московскому времени испытала противоспутниковую ракету с прямым выведением на орбиту, которая поразила российский спутник (COSMOS 1408), что привело к появлению осколков на низкой околоземной орбите», — утверждается пресс-релизе, который размещен на сайте космического командования.

Также американские военные назвали это пренебрежением безопасностью космоса и заявили, что обломки якобы сбитого аппарата будут угрозой для других спутников и полетов космических кораблей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее испытание противоспутникового оружия, якобы проведенное 15 ноября Россией, осудил министр обороны ВеликобританииБен Уоллес.