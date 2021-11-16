Джакарта, 16 ноября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Правительство Сингапура разрешит гражданам Индонезии въезжать в страну без предварительного прохождения карантина, сообщает CNN Indonesia.

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Решение вступит в силу 29 ноября 2021 года. Эта политика будет осуществляться правительством Сингапура для стимулирования экономики страны.

Сингапур в настоящее время также ведет переговоры с правительством Индии об открытии рейсов. В настоящее время из Сингапура в Индию разрешены только рейсы правительственной помощи.

Кроме того, путешественники из Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов могут въехать в Сингапур без карантина, начиная с 6 декабря 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, министр-координатор по вопросам экономики в Индонезии Аирлангга Хартарто заявил, что снижение числа активных случаев COVID-19 в районах за пределами Явы и острова Бали достигло 89−98%.