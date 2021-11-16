Москва, , 08:41 — REGNUM Глава Северной Осетии Сергей Меняйло будет представлять Северо-Кавказский федеральный округ в президиуме Государственного совета РФ. Он включен в обновленную структуру президиума по решению президента РФ Владимира Путина, о чем говорится в распоряжении главы государства, опубликованного 15 ноября на портале правовых документов.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Кроме Сергея Меняйло, в президиум Госсовета вошли еще девять руководителей субъектов РФ, в том числе глава Астраханской области Игорь Бабушкин, глава Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Камчатского края Владимир Солодов, руководитель Башкирии Радий Хабиров, глава Алтая Олег Хорохордин, руководитель Калужской области Владислав Шапша и Вадим Шумков — глава Курганской области. Также в состав госоргана включены полпред в УФО Владимир Якушев и глава Узловского района Тульской области Марина Карташова.

Напомним, президиум Государственного совета РФ занимается подготовкой плана работы Госсовета, вносит вопросы повестки дня на заседания этого госоргана, анализирует исполнение плана работы Госсовета.

Северный Кавказ в прошлом составе президиума Госсовета представлял глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

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