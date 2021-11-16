Кишинёв, , 08:35 — REGNUM Компания АО Termoelectrica, поставляющая в теплоэнергию в Кишинёве и пригородах, запросила у Национального агентства по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии разрешение повысить тарифы на отопление на 60%. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Тепло Stolica-s.su

«Корректировка тарифов в аварийном режиме направлена на недопущение накопления долгов и вступления в неплатежеспособность из-за того, что потребление природного газа не покрывается действующей структурой тарифов», — отметили в пресс-службе.

В компании сообщили, что стоимость газа поднялась на 115,3%, до 8650,2 лея (около 36 тыс. рублей) за тысячу кубических метров. Цена на электроэнергию стала выше на 96% и составляет 2,37 лея (около 10 рублей) за кВт⋅ч.

Таким образом, в Termoelectrica запросили разрешение поднять стоимость гигакалории с 1122 леев до 1772 леев (примерно до 7 тыс. рублей).

Напомним, молдавская сторона, требуя значительных скидок, затянула переговоры по продлению контракта с Газпромом на поставку газа. С 1 ноября топливо начали поставлять по новым условиям. Цена на газ будет плавающей, а ноябре составит около $450 за 1 тысячу кубометров.

Читайте ранее в этом сюжете: Молдавия не скоро дождётся существенного снижения цены на газ — Спыну