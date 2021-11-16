Нью-Йорк, США, , 08:34 — REGNUM Вещи и музыкальные инструменты, принадлежавшие известным музыкантам, будут проданы на аукционе Julien's Auctions в Нью-Йорке. Информация о предстоящих торгах размещена 15 ноября на сайте аукционного дома.

Аукцион Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971.СССР

Торги под общим названием Icons & Idols: Rock 'N' Roll («Иконы и идолы: рок-н-ролл») состоятся 19 и 20 ноября. На них выставлено около 900 лотов. Это артефакты и музыкальные инструменты, принадлежавшие таким исполнителям, как Эрик Клэптон, Элвис Пресли, Майкл Джексон, Леди Гага, Мадонна, Джордж Майкл, Уитни Хьюстон, Курт Кобейн, Боб Марли и другим. Кроме того, представлены вещи участников таких музыкальных коллективов, как The Beatles, Led Zeppelin, U2, Guns N 'Roses, The Rolling Stones, AC/DC и Queen.

Главным лотом организаторы аукциона называют акустическую гитару, принадлежавшую Эрику Клептону. На ней музыкант играл в 1970 году во время дебютного выступления группы Derek and The Dominos. Лот оценивается в 300−500 тыс. долларов. Вторым по значимости назван текст песни Kashmir группы Led Zeppelin, его аукционный дом предполагает продать за 200−400 тыс. долларов.

Торги Icons & Idols: Rock 'N' Roll («Иконы и идолы: рок-н-ролл») проводятся ежегодно и являются значимым событием в мире музыки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на аукционе Christie's в Нью-Йорке была продана самая дорогая акварель на бумаге кисти Ван Гога.

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