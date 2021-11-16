Орск, Оренбургская область, , 08:34 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области во время следования по дороге из КАМАЗа выпал груз. Железная конструкция попала в легковой автомобиль и разорвала крышу транспортному средству, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Пострадавший легковой автомобиль Пресс-служба УМВД по Оренбургской области

Случай произошел на ул. Кандагачской. Грузовик перевозил кессон (инженерную конструкцию). Люди не пострадали.

В полиции отметили, что по факту ДТП проводится проверка. «По ее окончанию будет принято процессуальное решение», — сказали в ведомстве.