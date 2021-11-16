Киев, , 08:33 — REGNUM Москва своим решением об отмене квот на экспорт и импорт товаров из ДНР и ЛНР якобы нарушает Минские соглашения, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Алексей Арестович Цитата из видео на YouTube

«Это действие, прямо нарушающее минские и нормандские соглашения, где прописано, что стороны удерживаются от шагов экономических и политических, которые способствуют дальнейшему разрыву оккупированных территорий с Украиной», — сказал он в интервью издания «Новости Донбасса».

Он напомнил, что в 2015 году на территории Донецкой и Луганской Народных Республик была введена рублевая зона, а в 2021 году жители ДНР и ЛНР смогли получить паспорта РФ и проголосовать на выборах в Госдуму. Украина «даст этому оценку», подытожил Арестович.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил правительству в месячный срок обеспечить равный допуск на российский рынок и в сферу государственных и муниципальных закупок товаров, произведённых в Донецкой и Луганской Народных Республиках.

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