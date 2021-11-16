Москва, 16 ноября, 2021, 08:33 — ИА Регнум. В Московском метрополитене на Большой кольцевой линии (БКЛ) в ближайшее время откроется 10 новых станций. В связи с этим будет обновлена навигация, сообщается на портале мэра столицы.

Brateevsky Станция метро Лермонтовский проспект. Москва

К открытию нового участка метро подготовлено 90 тысяч элементов навигации. Для лучшей ориентации пассажиров в вагонах и на станциях метро меняют более 30 тысяч схем подземки и устанавливают 59 тысяч указателей.

Также на новом участке БКЛ устанавливают 918 лайтбоксов, они помогут найти выходы, соседние станции и остановки наземного транспорта. Открытие новых станций улучшит транспортную ситуацию на западе и юго-западе Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, большую кольцевую линию (БКЛ) метро Москвы планируется замкнуть в 2022 году.

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