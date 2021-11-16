Осло, , 08:31 — REGNUM Новые санкции Европейского союза в отношении Белоруссии, которые сообщество планирует ввести из-за кризиса с мигрантами на белорусско-польской границе, собираются поддержать власти Норвегии. Об этом 15 ноября заявила глава МИД страны Анникен Хюитфельдт, ее слова приводит Норвежское телеграфное бюро.

Норвегия

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«Норвегия поддержит санкции в отношении Белоруссии. Мы не хотим, чтобы это движение (мигрантов) продолжалось», — сказала она.

Также Хюитфельдт отметила, что сложившаяся в настоящее время на белорусско-польской границе ситуация с мигрантами, по ее мнению, подвергает опасности жизнь многих людей.

«Это циничное использование обычных людей, которые платят, потому что ищут лучшей жизни», — добавила глава норвежского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американские власти готовятся принять новые санкции в отношении Белоруссии из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе.