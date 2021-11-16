Абакан, , 08:30 — REGNUM С начала 2021 года в Хакасии ликвидировано 1832 пожара. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 ноября в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

По данным статистики, чаще всего возгорания происходят в жилых домах (269), надворных постройках (155), банях (126). На транспортных средствах произошло 68 пожаров, в гаражах — 38, в нежилых строениях — 36.

Мусор горел 550 раз. Зарегистрировано также 203 степных пожара и 255 палов травы.

Как уточнили в управлении, самыми распространёнными причинами возгораний стали неосторожность в обращении с огнём, в том числе при курении, нарушение правил устройства и эксплуатации электроприборов и печей.

Население Хакасии просят соблюдать требования пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Копейске Челябинской области пожар погубил 32-летнюю женщину и двоих детей.

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